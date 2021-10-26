В среду, 27 октября, в Украине будет тепло. Воздух прогреется до +9...+14 градусов. Осадков не ожидается ни в одной области нашей страны. Однако ночью во многих регионах ударят морозы: сильнее всего похолодает в восточных областях, в частности, в Луганской столбики термометров могут опуститься до отметки -7 градусов.

Об этом свидетельствует прогноз, обнародованный на сайте Укргидрометцентра.

В западных областях в среду днем удержится теплая погода: температура воздуха будет держаться на уровне +11...+14 градусов. Ночью похолодает до -1...+2 градусов.

Чуть прохладнее 27 октября будет в северных и центральных областях нашей страны: днем там ожидается +9...+13 градусов, ночью - -2...0.

В южных регионах будет теплее всего: днем воздух подогреется до +12...+14 градусов, ночью столбики термометров не опустятся ниже нуля. В Одессе ночью - +4...+6 градусов.

А вот в восточных областях местами вероятны ночные морозы. В Луганской области - -5...-7 градусов. В остальных регионах - -2...0. Днем в этих регионах потеплеет до +9...+13 градусов.

Карта погоды в Украине на 27 октября. Скриншот: meteo.gov.ua

Напомним, Минрегион вчера сообщил, что в Украине отопление подключили в 45% жилых домов.

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