В пятницу, 29 октября, в Украине ожидается сухая погода, местами столбики термометров поднимутся до +18 градусов. В ряде регионов продолжает действовать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Об этом сообщает Укргидрометцентр в четверг, 28 октября.

По данным синоптиков, теплее всего будет в западной части Украины. Днем столбики термометров поднимутся до +12...+18 градусов, а ночью похолодает до -2...+6 градусов.

В восточных регионах страны днем температура воздуха будет колебаться между +11...+14 градусов. Ночью же будет значительно прохладнее, столбики термометров опустятся до отметок +3...+8 градусов. Ожидается переменная облачность.

На юге Украины температура воздуха днем будет +14...+16 градусов, а ночью +6...+8 градусов. Синоптики предсказывают переменную облачность.

В Киеве и северных областях Украины днем столбики термометров поднимутся до +12...+14 градусов. Ночью температура воздуха опустится до +5...+8 градусов.

По данным Укргидрометцентра, 29 октября в западных областях (за исключением Закарпатской), восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Винницкой, Житомирской и Киевской областях преобладает чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В Украине сохраняется высокий уровень пожарной опасности. Источник: Укргидрометцентр

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Также мы писали, что прошедший сентябрь был одним из самых холодных за последние годы. Средняя температура этого месяца в Киеве была ниже климатической нормы последних тридцати лет. Среднемесячная температура воздуха сентября в Киеве составляла +13,6 градусов, что ниже климатической нормы 1991-2020 годов на 1,3 градуса.