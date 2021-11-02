В среду оденьтесь потеплее и прихватите зонт. Синоптик сообщила, какой будет погода в Украине 3 ноября
Во вторник, 3 ноября, в течение дня в большинстве областей пройдут дожди. Исключением станут западная часть, Север, значительная часть Центра и юго-запад.
Об этом пишет в Фейсбук синоптик Наталья Диденко.
Ветер завтра ожидается порывистым. Температура воздуха максимально ожидается до +9...+13 градусов, на Юге до +12...+16 градусов.
В Киеве 3 ноября будет сыро и ветрено, однако после обеда осадки прекратятся. Температура воздуха до +12.
В четверг ожидается ясный и теплый день, дождей не прогнозируется.
Как писала "Страна", Гидрометцентр давал аналогичный прогноз.
Также мы сообщали, что октябрь в Киеве в этом году выдался холоднее нормы.
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