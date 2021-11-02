Во вторник, 3 ноября, в течение дня в большинстве областей пройдут дожди. Исключением станут западная часть, Север, значительная часть Центра и юго-запад.

Об этом пишет в Фейсбук синоптик Наталья Диденко.

Ветер завтра ожидается порывистым. Температура воздуха максимально ожидается до +9...+13 градусов, на Юге до +12...+16 градусов.

В Киеве 3 ноября будет сыро и ветрено, однако после обеда осадки прекратятся. Температура воздуха до +12.

В четверг ожидается ясный и теплый день, дождей не прогнозируется.



Как писала "Страна", Гидрометцентр давал аналогичный прогноз.

Также мы сообщали, что октябрь в Киеве в этом году выдался холоднее нормы.