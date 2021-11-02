В среду, 3 ноября в Украине обещают погоду облачную с прояснениями. Проходящий нашей страной атмосферный фронт, вероятно, принесет дожди, которые ночью ожидаются по всей Украине, а днем - ​​только на Левобережье. В Карпатах к дождю может добавиться мокрый снег. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Ночью и утром в южных областях ожидается туман, местами видимость будет ограничена до 200-500 метров.

Ветер прогнозируют преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Ближайшей ночью температура воздуха составит +3-8 градусов. В дневные часы потеплеет до +​​8-13, а в южной части ночью обещают +5-10, а днем +13-18 градусов. В Карпатах ночью около 0, днем ​​+2-7.

В Киеве и в области в среду облачно с прояснениями. Ночью и утром небольшой дождь, днем ​​без осадков.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +3-8 градусов, днем ​​+8-13. В Киеве ночью +5-7, а днем ​​+10-12 градусов.

Ранее "Страна" писала о том, что октябрь в Киеве оказался немного холоднее нормы, также за месяц почти не было дождей.

Также мы сообщали, что в африканском Камеруне почти на экваторе внезапно выпал снег и ударил град.