Мощная песчаная буря обрушилась на Узбекистан. В четверг вечером она началась в Сырдарьинской области и вскоре достигла Ташкента. Сильный ветер и песок в воздухе наблюдаются по всей республике. По данным синоптиков, вчера в некоторых районах Бухарской, Навоийской и Джизакской областей скорость ветра увеличилась до 20-25 м/с.

Об этом сообщает "Озодлик".

"В результате сильного ветра поднялся очень сухой верхний слой почвы, создавая пыльно-песчаную мглу. В некоторых районах страны видимость упала до 500-1000 м. Количество пыли в воздухе превысило установленный уровень в 5 раз", - сообщили синоптики Узбекистана.

Как пишут местные СМИ, после обрушения песчаной бури на Ташкент не менее трех человек обратились к медикам с жалобами на удушье.

Пыльная буря также наблюдалась во время футбольного матча между ОКМК и "Андижаном" в рамках Профессиональной футбольной лиги Узбекистана.

В ГУВД предупредили водителей о необходимости быть аккуратными на дорогах.

Ранее "Страна" писала о том, что появились фото и видео страшной песчаной бури в Бразилии, вызванной самой сильной за 90 лет засухой.

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