Появились фото и видео страшной песчаной бури в Бразилии, вызванной самой сильной за 90 лет засухой

Северные города штата Сан-Паулу в Бразилии накрыла сильная песчаная буря. Небо окрасилось в оранжево-коричневый оттенок,

Об этом сообщает BBC.

Так, перед началом дождей на территории Бразилии всегда дуют ветра. Однако, в этот раз скорость и сила потоков воздуха увеличились. По данным The Guardian, это произошло из-за в сильнейшей за последние 90 лет засухе.

Из‑за поднявшихся песка и пыли, а также мощного ветра в некоторых бразильских городах повредились дома и повалились деревья.

Как объясняют ученые, засуху усугубляет избыток тепла в атмосфере, который вызван изменением климата. Именно он вытягивает влагу из почвы.

Помимо песчаных бурь Сан-Паулу столкнулся с высыханием водохранилищ гидроэлектростанций из‑за аномально высокой температуры. В связи с этим пришлось запускать более затратные теплоэлектростанции.

Таким образом правительство было вынуждены повысить тарифы на электричество для населения.

В то же время летом в Бразилии ударили внезапные морозы. Это нехарактерно для страны, где в местную зиму с июня по август столбики термометров редко опускаются ниже +13 градусов Цельсия.

После снегопадов в Бразилии цены на сахар достигли четырехлетнего максимума.