В то время, как на Землю обрушилась одна из мощнейших за последние годы магнитная буря, ночью 4 ноября в городе Киверцы Волынской области зафиксировали в небе северное сияние.

Об этом сообщает meteoprog.ua.

Метеоаматор Андрей Гаврилюк успел запечатлеть его на камеру. По его словам, красное свечение можно было наблюдать 10-15 минут в северной части неба.

2 ноября на Солнце произошли интенсивные выбросы корональной массы (плазмы в верхних слоях солнечной короны), их называют солнечным ветром.

"Обычно он (солнечный ветер - Ред.) состоит из различных заряженных частиц, таких как электроны, ядра гелия, протоны и т.д. По достижению околоземного пространства солнечный ветер взаимодействует с магнитным полем нашей планеты, что приводит к его возбуждению и деформации. Так происходят геомагнитные бури, а их визуальным признаком являются полярные сияния в Северном и Южном полушариях. Чем более энергетическим является солнечный ветер, тем он сильнее влияет на магнитное поле, и полярные сияния можно наблюдать в низших широтах", - рассказали метеорологи.

Ранее мы рассказывали, как жители Львовской области зафиксировали в небе северное сияние. По их данным, явление возникло в результате мощнейшей за 12 лет вспышки на Солнце.

Также мы показывали, как выглядит полярное сияние из космоса.