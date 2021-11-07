В Китае наблюдается природная аномалия. Там погода значительно хуже, чем в Украине в эти выходные - в КНР неожиданно рано выпал первый снег. Причем, его оказалось довольно много. Белым "пухом" покрыты еще зеленые растения и опавшая желтая листва.

Температура резко понизилась до минус трех градусов, сообщает агентство Синьхуа.

Мощные осадки накрыли Пекин, провинции Шаньси, Хэбэй, Ляонин, Цзилинь, Шаньдун, Хэнань.

В отдельных населенных пунктах выпало до 300 мм снега. Власти рекомендовали китайцам без надобности не покидать жилье.

Ранее "Страна" выяснила, когда в Киеве испортится погода, похолодает и выпадет первый снег.

Мы также сообщали, что украинская столица в этом году раньше распрощалась с метеорологической осенью - она пришла на месяц раньше, чем в прошлом году.