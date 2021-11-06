В воскресенье, 7 ноября, в большинстве регионов Украины будет солнечная, но прохладная погода. Хмурая погода без существенных осадков настигнет только в три области страны: Закарпатскую, Ивано-Франковскую и Черновицкую области.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западной части Украины температура воздуха днем будет +7...+13 градусов, а ночью похолодает до -1...-4. Погода будет ясной и солнечной, без осадков. Однако в Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях ожидается пасмурное небо и местами кратковременный дождь.

В южных регионах страны днем воздух прогреется до +11...+15 градусов, а ночью будет прохладнее и столбики термометров опустятся до +2...+4. В воскресенье осадков на юге не ожидается.

На востоке Украине температура воздуха днем будет +9...+12 градусов, а ночью +1...+4. Днем будет солнечно, но не особо тепло.

В северной части Украины днем температура воздуха будет +9...+11, ночью +1...+4.

В Киеве в воскресенье будет солнечно и без осадков. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +9...+11 градусов, а ночью будет +2...+4.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что 22 сентября, в Карпатах выпал снег. Из-за непогоды видимость в горах ограничена. Температура воздуха держится на уровне -4 градуса, а уже 12 октября первым снегом засыпало Буковель.