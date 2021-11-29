В понедельник, 29 ноября, украинские Карпаты заметает снегом. На горе Поп Иван Черногорский из-за облачности и снегопада видимость ограничена до 40 м, а температура воздуха снизилась до трех градусов ниже ноля. Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook.

"По состоянию на 07:45 29.11.2021 на г. Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 40 м. Ветер юго-восточный 8-10 м/с. Температура воздуха -3. Падает снег", - говорится в сообщении.

На опубликованном в посте фото запечатлено занесенное снегом здание.

Напомним, по данным ГСЧС, 29 ноября в восточной части ​​и в центральных областях страны ожидаются сильные дожди, в Карпатском регионе прогнозируют сильный мокрый снег и дождь. Днем ​​в понедельник в большинстве областей ожидаются сильные порывы ветра 15-20 м/с, что соответствует I уровню опасности - желтому.

Ранее "Страна" писала о том, что в понедельник циклон Benedikt принесет в Украину грозовые дожди и мокрый снег.

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