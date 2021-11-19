Украину уже засыпало первым снегом. В ночь на 19 ноября сразу в нескольких регионах зафиксировали снежный покров. Продержался он недолго, но уже на следующей неделе синоптики обещают новую порцию снега.

Собрали фото первого снега из разных уголков страны, а также разобрались, когда ждать настоящей зимы, ждать ли снег и мороз на Новый год и Крещение, и какой вообще будет зима 2022 года по прогнозам синоптиков.

Первый снег в Украине

В ночь на 19 ноября снег выпал на севере Украины. Фото постили пользователи соцсетей в Черниговской области.

Снег в Черниговской области. Фото: facebook.com/r.semenovka

Мокрый снег выпал в Сумской области.

Снег в Сумской области. Фото: segodnya.ua

Засыпало и запад страны. Среди них горные районы Львовской области. Кроме того, снег уже лежал на Драгобрате и Буковеле в Ивано-Франковской области.

Снег во Львовской области. Фото: t.me/novynylivelvi

Небольшой снег укрыл Карпаты в Закарпатской области. Причем там он продолжил идти и днем.

Снег в Закарпатской области. Фото: zak-insider.com

И хотя днем 19 ноября снежный покров по большей части растаял, синоптики обещают новые осадки в виде снега уже на следующей неделе.

Когда ждать настоящей зимы?

По данным Укргидрометцентра, в воскресенье, 21 ноября, снег с дождем пройдет в Сумской области.

С понедельника, 22 ноября, мокрый снег обещают практически на всей территории западной Украины. При этом обойдется без мороза: ночью обещают 0...+4, днем +5...+7.

По данным ресурса Ventusky, 23 ноября, снег может выпасть в Киеве, Полтаве, Харькове и Житомире. По прогнозу Укргидрометцентра, мокрый снег в этот день также может выпасть в Днепропетровской области. Правда, долго он не пролежит, поскольку уже к концу недели обещают солнце и плюсовую температуру по всей стране.

В целом, только в первой половине декабря прогнозируют период стабильной снежной зимы - с 8 по 14 декабря. Температура воздуха в это время ожидают в пределах -4...-6.

Прогноз погоды в Киеве на конец ноября-начало декабря 2021

Какой будет предстоящая зима. Общий прогноз

На более долгосрочный период синоптики не берутся делать более точные прогнозы, но общие тенденции они озвучивают.

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Укргидрометеоинститута ГосЧС Украины и НАН Украины Вера Балабух в комментарии СМИ рассказала, что 60% предстоящей зимы будет преобладать относительно теплая зима (сезон будет на 1,5 градусов теплее прошлогодних значений), а 40% зимы может быть даже холоднее нормы.

По данным синоптика Татьяны Негадайловой, зима будет скорее традиционной с точки зрения температурных норм. Без погодных аномалий. "Будет меньше оттепелей и более длительный зимний период", - рассказала синоптик СМИ.

А вот по данным народного синоптика Леонида Горбаня, зима 2021-2022 в Украине будет снежной и холодной.

Прогноз погоды по месяцам

Декабрь. По долгосрочным прогнозам Gismeteo, в декабре снег будет краткосрочным и выпадет не во всех регионах страны.

На юге Украины первая декада месяца будет дождливой и ветреной, а к концу декабря погода удивит морозами и гололедицей.

В конце декабря средняя температура будет колебаться от +2 до -3. Иногда будет идти небольшой снег.

Прогноз погоды на конец декабря в Киеве от Gismeteo

По данным прогноза Леонида Горбаня, морозы в Украину придут в декабре вместе с ледяными дождями.

Прогноз синоптика отчасти совпадает с картиной, которую дает сайт world-weather. Судя по данным ресурса, накануне Нового года будет нестабильная неделя. Она начнется с оттепели и температуры около +6, далее есть небольшая вероятность снега 29 и 30 декабря, а 31 декабря осадков не предвидится. Так что Новый год украинцы снова могут встретить без снега.

Январь. По данным Gismeteo, в Киеве январь будет малоснежным и теплым. Дневная температура от +2 до -3. Ночью максимум до -7.

Средняя месячная температура ожидается на 2-3 градуса выше нормы, что в целом будет соответствовать не январю, а началу зимы.

На Крещение, 19 января, обещают небольшой мороз до -3 днем и до -7 ночью, то есть без обычной крещенской стужи.

По данным народного синоптика Леонида Горбаня, на Крещение в январе ожидаются морозы, а после - непродолжительная оттепель.

Февраль. В середине февраля прогнозируют краткосрочное похолодание на всей территории Украины, а в конце зимы будут метели и снежные заносы. В целом же температура будет в пределах -1 днем и -5 ночью.