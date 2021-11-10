"Над Украиной - антициклон". Синоптик прогнозирует ночной мороз до -10 и мокрый снег
В Ближайшую ночь в Украине ожидается мороз до 9 градусов, а в Луганской и Харьковской областях - до -10. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, над Украиной завис антициклон, поэтому преобладает солнечная погода. В дневные часы 11 ноября потеплеет в западных областях до +6+12 градусов. А вот на востоке будет холоднее всего - ожидается максимально всего +2-5 градусов. На остальной территории дневная температура воздуха составит +3-9 градусов.
"К низким градусам присоединится порывистый, подчас сильный, явно некомфортный ветер - укутывайтесь поплотнее завтра!" - предупреждает синоптик.
В Киеве четверг будет сухим и холодным, ночью ожидается мороз до 1-4 градусов, а днем температура воздуха повысится до +6-8 градусов.
"Однако даже это небольшое повышение будет нивелироваться порывистым юго-западным ветром.
Поэтому маска на лице будет отличной дополнительной защитой", - считает Наталья Диденко.
По ее данным, до конца нынешней недели немного потеплеет, однако с понедельника, 15 ноября, температура воздуха снова начнет снижаться до "минусов".
"В ближайшее время в большинстве областей никаких существенных осадков не видно, лишь в понедельник на северо-востоке и в восточных областях Украины пройдет мокрый снег", - говорит синоптик.
Напомним, по данным синоптика Наталья Птухи, на этой неделе в нашей стране погода изменится дважды. Прогнозируют ночные морозы до -12 градусов, а также потепление днем до +12 градусов. Значительный и долгосрочный снег пока не ожидается.
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