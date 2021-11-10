В Ближайшую ночь в Украине ожидается мороз до 9 градусов, а в Луганской и Харьковской областях - до -10. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, над Украиной завис антициклон, поэтому преобладает солнечная погода. В дневные часы 11 ноября потеплеет в западных областях до +6+12 градусов. А вот на востоке будет холоднее всего - ожидается максимально всего +2-5 градусов. На остальной территории дневная температура воздуха составит +3-9 градусов.

"К низким градусам присоединится порывистый, подчас сильный, явно некомфортный ветер - укутывайтесь поплотнее завтра!" - предупреждает синоптик.

В Киеве четверг будет сухим и холодным, ночью ожидается мороз до 1-4 градусов, а днем ​​температура воздуха повысится до +6-8 градусов.

"Однако даже это небольшое повышение будет нивелироваться порывистым юго-западным ветром.

Поэтому маска на лице будет отличной дополнительной защитой", - считает Наталья Диденко.

По ее данным, до конца нынешней недели немного потеплеет, однако с понедельника, 15 ноября, температура воздуха снова начнет снижаться до "минусов".

"В ближайшее время в большинстве областей никаких существенных осадков не видно, лишь в понедельник на северо-востоке и в восточных областях Украины пройдет мокрый снег", - говорит синоптик.

Напомним, по данным синоптика Наталья Птухи, на этой неделе в нашей стране погода изменится дважды. Прогнозируют ночные морозы до -12 градусов, а также потепление днем до +12 градусов. Значительный и долгосрочный снег пока не ожидается.

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