На этой неделе в нашей стране погода изменится дважды. Прогнозируются ночные морозы до -12 градусов, а также потепление днем до +12 градусов. Значительный и долгосрочный снег пока не ожидается. На территории Украины будут "сражаться" разные воздушные потоки: арктический и южный воздух.

Об этом в интервью Obozrevatel рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

По ее словам, Украину настигают морозы и уже на протяжении этой недели прогнозируют до -12. Наталья Птуха рассказала, что похолодание гарантировано, однако устойчивого снега пока не ожидается. В течение недели погода преимущественно будет без осадков. Кроме того, на территорию Украины продолжит влиять поле повышенного давления.

Спокойная и без осадков погода прогнозируется 10-12 ноября. Однако именно в эти даты ожидается приход холодного арктического воздуха, поэтому стране гарантированы похолодания.

По всей территории Украины в ночь со вторника на среду будет -1...-8 градусов. В восточных областях до -12 градусов. Днем погода будет пока что плюсовая, +5…+8 градусов. В Закарпатской, Прикарпатской и Одесской областях ожидается до +12 градусов.

В четверг, 11 ноября, воздушные потоки снова будут меняться. Будет поступать воздух с юга, поэтому к концу недели в Украине потеплеет. Выходные могут быть теплыми, но пасмурными.

Напомним, ранее мы сообщали, что 12 октября в Ивано-Франковской области на горнолыжном курорте Буковель выпал первый снег.

Кроме того, "Страна" рассказывала о погодной аномалии в Китае. Там неожиданно рано выпал первый снег. Причем снежный покров оказался довольно высоким для этого времени года и широт. Белым одеялом покрылись еще по-летнему зеленые растения и опавшая желтая листва.