В среду, 10 ноября, в Украине будет ночью звездно и морозно, а днем ​​– солнечно и холодно. Погоду будет определять антициклон, который исключит вероятность осадков в большинстве стран Европы. То есть дождь или снег на фоне похолодания не предвидится.

Об этом написала в Фейсбуке синоптик Наталья Диденко.

Из-за прорыва арктической воздушной массы столбики термометров съедут вниз до -3...-8 градусов. В среду днем ​​мороза не будет, но все равно тепла уже ждать не стоит: воздух прогреется всего до +3...+8 градусов. В южных регионах и Закарпатье будет на несколько градусов теплее.

В Киеве 10 ноября прогнозируют сухую солнечную погоду с температурой ​​максимум +3...+5 градусов. А в ближайшую ночь установится мороз -3...-6 градусов.

Прогноз Фейсбук-блогера можно сравнить с официальным прогнозом погоды от Украинского гидрометцентра. Он тоже пообещал в ночь на среду довольно крепкие морозы.

На днях "Страна" рассказывала о погодной аномалии в Китае. Там неожиданно рано выпал первый снег. Причем снежный покров оказался довольно высоким для этого времени года и широт. Белым одеялом покрылись еще по-летнему зеленые растения и опавшая желтая листва.