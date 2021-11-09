В среду, 10 ноября, погоду на территории Украины будет формировать антициклон Tilda, поэтому осадков синоптики не обещают, а вот температурные показатели существенно снизятся при отсутствии значительной облачности. В Украинском гидрометцентре призвал завтра одеваться теплее.

По данным синоптиков, ветер ожидается переменных направлений, слабый. Ближайшей ночью температура воздуха

опустится до 4-9 градусов мороза. В южных регионах ожидается от -3 до +2. В дневные часы столбики термометров покажут +3-8 градусов, а в Закарпатье до +11.

В среду, 10 ноября, в Киеве и Киевской области ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с.

Температура ночью 4-9 градуса мороза. В дневные часы потеплеет до +​3-8 градусов. В Киеве ночью похолодает до -5градусов, а днем вернется плюсовая температура - до ​​3-5 градусов выше ноля.

Напомним, на днях синоптик Наталья Диденко предупреждала о ночных морозах и призывала украинцев утепляться и переобувать резину на авто.

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