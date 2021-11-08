В ночь на среду, 10 ноября, в большинство областей Украины придет мороз. Столбики термометров опустятся на отметку от 2 до 8 градусов ниже ноля. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. Она призывает украинцев подготовить подходящий для морозов гардероб.

По словам синоптика, завтра в Украину уже начнет заходить холодный воздух арктического происхождения.

Максимально завтра ожидается +1-7 градусов, на юге +6-11 градусов.

"Температура воздуха завтра днем ​​лишь +4+6 градусов, в ночь на 10 ноября возможно до 6 градусов мороза. Утепляйтесь, резину переобувайте, поддерживайте себя и друг друга чем-то хорошим", - рекомендует Диденко.

Судя по опубликованной Украинским гидрометцентром карте погоды на 10 ноября, Украину ждет существенный перепад температуры от +4-9 градусов с дождями на юге и востоке и мокрым снегом на севере, днем, 9 ноября, до -2-8 ночью. Стоит отметить, что после морозной ночи в среду, 10 ноября, вернется снова плюсовая температура - столбики термометров покажут от 3 до 9 градусов выше ноля.

На большей территории Украины среда будет солнечной, переменную облачность прогнозируют лишь в южных регионах.

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