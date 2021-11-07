В начале рабочей недели в некоторых областях Украины ожидаются дожди, ветер, а температура воздуха в столице упадет до +10 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В понедельник, 8 ноября, в Виннице, Черкассах, Кропивницком, Полтаве, Днепре прогнозируют дожди. Скорость ветра почти во всех областях страны будет достигать 5-10 м/с. Дожди могут продолжиться и на юге и востоке страны 9 ноября (в Николаеве, Херсоне, Одессе, Запорожье, Луганске и Донецке).

Средняя температура в Украине будет держаться на уровне от +8 до +13 градусов, однако местами она может подняться до +16.

На юге – от +14 до +16, на востоке – от +10 до +13, в центре – от +8 до +11, на севере – от +9 до +11, на западе – от +7 до +10. Самая холодная погода – на Закарпатье.

В понедельник погодные условия в Киеве обрадуют местных жителей и туристов. По данным Укргидрометцентра, в городе днем ​​ожидается солнечная погода без осадков.

Столбики термометра в Киеве будут достигать от +10 градусов, а скорость ветра - от 5 до 10 м/с. Ближе к вечеру по городу могут пойти дожди.

Сегодня, 7 ноября, в Киеве был солнечный день без осадков. А тем временем в Китае наблюдается природная аномалия - там в эти выходные неожиданно рано выпал первый снег. Причем, его оказалось довольно много. Белым "пухом" покрыты еще зеленые растения и опавшая желтая листва.

Мы также сообщали, что украинская столица в этом году раньше распрощалась с метеорологической осенью - она пришла на месяц раньше, чем в прошлом году. А в конце октября снегом засыпало гору Ай-Петри.