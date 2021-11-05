В субботу, 6 ноября, в большинстве регионов Украины будет ясная, но прохладная погода. Небольшой дождь пройдет в части северных и южных областей.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западной части Украины температура воздуха днем будет +8...+12 градусов, а ночью похолодает до +3...+5. Погода будет ясной и солнечной, без осадков.

В южных регионах страны днем воздух прогреется до +14...+17 градусов, ночью будет прохладнее и столбики термометров опустятся до +9...+11. Осадков на юге не ожидается.

На востоке Украине температура воздуха днем будет +10...+14 градусов, а ночью +7...+10. Небольшой дождь пройдет днем в Днепровской, Кропивницкой, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях.

В северной части Украины днем температура воздуха будет +10...+12, ночью +7...+9. В черниговской и Сумской областях пройдут дожди.

В Киеве в субботу будет переменная облачность, днем - без осадков, ночью пройдут дожди. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +10...+12 градусов, а ночью будет +6...+8.

Напомним, 12 октября Буковель уже засыпало первым снегом.

Также "Страна" сообщала, что в Крыму гору Ай-Петри засыпало снегом.