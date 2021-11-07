В Украине 8 ноября в западных, северных и центральных областях пройдет небольшой дождь, в горах с мокрым снегом, ночью 2-7 градусов тепла, днем ​​7-12 градусов. А уже в среду, 10 ноября, в горах, на западе и в столице ожидается до 8 градусов мороза. Холоднее всего будет на востоке, где прогнозируют до -9 градусов уже 10 ноября.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода портиться будет постепенно. 9 ноября в западных и северных областях ночью и днем ​​ожидается около 5° тепла, на остальной территории 4-9° тепла.

10 ноября ночью 3-8° мороза, на юге и востоке страны около 0°; днем от 1° мороза до 4° тепла, на западе страны 3-8° тепла.

В столице 9-10 ноября осадки не ожидаются. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура 9 ноября ночью и днем ​​0-5° тепла; 10 ноября ночью 3-8° мороза, днем ​​от 1° мороза до 4° тепла.

11–12 ноября осадков не прогнозируют. Температура ночью 11 ноября 1-6° мороза, на востоке до 9° мороза, 12 ноября от 3° мороза до 2° тепла, на востоке до 6° мороза; днем 2-8° тепла, по крайней мере и юге до 10°.

В Киевской области 11-12 ноября сохранится сухая погода. Температура ночью 11 ноября 1-6° мороза, 12 ноября от 3° мороза до 2° тепла; днем 2-7° тепла.

Как писала "Страна", со следующей недели погода в стране сильно испортится и выпадет первый снег.

Напомним также, что Китай внезапно завалило снегом 7 ноября. Мощные осадки накрыли Пекин, провинции Шаньси, Хэбэй, Ляонин, Цзилинь, Шаньдун, Хэнань. В отдельных населенных пунктах выпало до 300 мм снега. Власти рекомендовали китайцам без надобности не покидать жилье.