В воскресенье, 17 октября, в российском городе Александровске-Сахалинском кровля жилого дома рухнула на прохожих. От полученных травм мужчина скончался на месте, женщина - в больнице.

Момент трагедии попал на видео, кадры обнародовало издание Shot в своем Telegram.

Крышу сорвало из-за сильного ветра. Мощный циклон обрушился на регион накануне. В настоящее время в городе бушует непогода - идет снег, порывы ветра достигают 33 м/с.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о халатности, ведется расследование. На месте работает следственно-оперативная группа, на подмогу выехали сотрудники регионального главка МЧС. Власти Сахалинской области заявили, что семьям погибших будет оказана помощь.

Напомним, синоптики также предупредили об ухудшении погодных условий в Украине. 18 октября в ряде областей пройдут дожди. После захода солнца столбик термометра покажет от -1 до +6 по Цельсию.

Ранее "Страна" также писала, что в Карпатах утренние морозы длятся почти неделю. А в субботу, 17 октября, на горе Поп Иван Черногорский температура опустилась до 3 градусов мороза.

Также мы писали, что прошедший сентябрь был одним из самых холодных за последние годы. Средняя температура этого месяца в Киеве была ниже климатической нормы последних тридцати лет.