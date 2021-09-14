Не успели американцы справиться с последствиями урагана "Ида", как им грозит новый катаклизм - тропический шторм "Николас". Он набирает силу и приближается к Техасу со стороны Мексиканского залива.

Об этом передает агентство Associated Press.

По оценкам синоптиков, тропический шторм может вызвать до 50 сантиметров осадков в некоторых частях побережья Мексиканского залива, в том числе в районе, который сильно пострадал от урагана "Харви" в 2017 году, и Луизиану, на которую обрушился ураган "Ида".

Шторм грозит почти всей береговой линии штата, в городах возможны наводнения и потопы. Губернатор Техаса Грег Эбботт сказал, что власти направили спасательные команды в районе Хьюстона и вдоль побережья.

Синоптики из Национального центра ураганов в Майами заявили, что максимальная скорость ветра в эпицентре шторма уже достигла 95 км/ч. Если скорость ветра достигнет 119 км/ч, шторм станет ураганом категории 1.

Сейчас он двигается на север со скоростью 19 км/ч.

В крупнейшем городе Техаса Хьюстоне власти опасаются, что сильный дождь, который ожидается утром во вторник, может затопить улицы и дома. По словам мэра Сильвестра Тернера, власти установили по всему городу аварийно-спасательные машины и возвели баррикады более чем в 40 местах.

"Николас" стал 14-м получившим персональное наименование штормом в сезоне ураганов 2021 года. С 1966 года лишь четыре раза имена собственные присваивались 14 или более штормам и ураганам: в 2005, 2011, 2012 и в 2020 годах.

Ранее "Страна" сообщала, что из-за урагана "Ида" в США миллион человек остались без света.

Мы также писали, что в Нью-Йорке ураган "Ида" затопил метро.