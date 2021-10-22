В пятницу, 22 октября, в Москве поднялся сильнейший ветер, порывы которого достигают 20 метров в секунду. Ураган сносит дорожные ограждения, деревья и легкие металлические конструкции и даже повредил зубец на стене Кремля.

Об этом сообщает "Интерфакс".

В российской столице поднялся ураган, который порывом ветра снес строительные леса. Леса, в свою очередь, упали и повредили один из зубцов на стене Кремля.

Как сообщили в пресс-службе Федеральной службы охраны РФ, в результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, недавно в российском городе Александровске-Сахалинском поднялся сильный ветер, с порывами до 33 метров в секунду. Из-за ветра сорвало кровлю жилого дома, в результате погибло двое людей.

Также сообщалось, что в августе в Николаевской области ураган сорвал крышу со здания суда и разнес по городу сотни бумажных документов. По предположению местных жителей, это были архивы, которые хранились на чердаке суда.

Ранее "Страна" писала, что в июле сильный ураганный ветер поднялся в Киевской области. В результате погибло двое людей, а еще один человек попал в больницу.