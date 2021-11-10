В четверг, 11 ноября, в Украине погоду продолжит определять антициклон Tilda, поэтому осадков на этот день синоптики не прогнозируют. Будет преобладать малооблачная и стабильная погода. Украинцам снова предстоит морозная ночь, но в дневные часы на улице существенно потеплеет. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Ветер ожидается южный, 5-10 м/с. Ближайшей ночью температура воздуха опустится до 1-6 градусов ниже ноля. А в дневные часы потеплеет до + ​​4-9. На крайнем западе страны и юге Одесской области днем +10-13.

А на востоке страны ночью похолодает до 5-10 градусов мороза. Днем столбики термометров поднимутся до +​​1-6 градусов.

В четверг, 11 ноября, в Киеве и области осадков не обещают. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха по области ночью 1-6 градусов мороза, днем ​​+4-9. В Киеве ночью до -1-3 градусов. Днем потеплеет до до +​​5-7.

Напомним, по данным синоптика, в Украине уже на этой неделе ударят морозы до -12 градусов.

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