На территорию Украины приходит похолодание. Во вторник, 16 ноября, в восточной части страны температура будет держаться на уровне 0...+5 градусов. В то же время в западной - столбики термометров покажут +4...+10 градусов.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По словам синоптика, температура воздуха ночью будет опускаться до -2...-8 градусов мороза. На Востоке Украины в течение недели местами до -8...-11 градусов.

При этом в дневное время также ​​будет максимально всего 0...+5 градусов. Несколько выше ожидается температура воздуха в западных областях - ночью около нуля градусов, днем ​​+4...+10. В Закарпатье +7...+11 градусов.

По прогнозам Диденко, антициклон пока удерживает сухую погоду - таким образом, 16 ноября осадки маловероятны.

В Киеве во вторник ожидается холодная, сухая погода. В ближайшую ночь в столице похолодает до -5 градусов. Завтра днем ​​будет не выше +2, +3 градусов.

Осадки подойдут в четверг, 18 ноября, а в течение 19 ноября, в День работников украинской гидрометслужбы, и также в течение 20 ноября в Украине ожидается неблагоприятная погода с дождем, мокрым снегом и порывистым ветром. Соответственно, будет сильно "прыгать" атмосферное давление.

Синоптики Укргидрометцентра также прогнозируют дождь со снегом 19 ноября 2021 года. Ожидается, что вместе со снегом будет дождь. Такая погода будет еще в Житомирской, Киевской, Сумской, Черниговской и Полтавской областях.

Однако, на ближайшие выходные, 20-21 ноября, как утверждает синоптик, будет небольшое потепление.

"Головы, сосуды, психологическое равновесие физическое поберегите особенно бережно", - подытожила Диденко.

Ранее мы писали о том, что в середине октября Буковель засыпало первым снегом.

Также сообщалось, что Карпаты засыпало снегом в середине июня.