Спасатели ГосЧС предупреждают украинцев об ухудшении погоды в стране и объявляют первый уровень опасности. Сегодня вечером и завтра с утра ожидается сильный густой туман во всех областях Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

"Вечером 14 ноября, ночью и утром 15 ноября туман, видимость 200-500 метров", - говорится в сообщении.

Первый уровень опасности (или как еще его называют - "желтый" - Ред.) - уровень опасности, при котором погодные условия могут привести к нарушению служб связи, электроснабжения, строительства, коммунальных служб и нарушения или ограничения на отдельных участках дорог транспортного движения.

Также водителям автомобилей следует более аккуратно и внимательно вести себя за рулем во время тумана: соблюдать дистанцию, слушать скорость и приближение других автомобилей, постоянно использовать световые приборы - фары.

Напомним, в субботу, 13 ноября, Киев окутал сильный туман. В то время как в столичных районах Троещины и Оболони практически ничего не было видно из-за тумана.

Кроме того, "Страна" предупреждала о том, что в Украине прогнозируется похолодание и туманы в некоторых регионах страны.