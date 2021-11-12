В ГСЧС Украины предупредили об ожидающемся тумане на территории страны в субботу, 13 ноября.

Об этом сообщает в Facebook ГСЧС Украины в пятницу, 12 ноября.

Спасатели рассказали, что,по данным Укргидрометцентра, на территории всей страны ожидается туман. Видимость составит 200-500 метров.

По классификации ГСЧС, такая видимость относится к первому уровню опасности - "желтому" уровню.

Спасатели ГСЧС просят украинцев быть внимательными на дорогах страны.

В ГСЧС предупредили о "желтом" уровне опасности тумана на территории страны. Источник: facebook/ГСЧС Украины

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве 2 ноября экстренно приземлился из-за сильного тумана в российской столице пассажирский самолет авиакомпании WizzAir, следовавший из Будапешта в Москву. Украина не выпустила лайнер в Россию, и тот отправился обратно в венгерскую столицу.

Также мы писали, что синоптики прогнозируют сухую и холодную погоду на всей территории Украины в субботу, 13 ноября. 13 ноября, как предупреждают синоптики, ночью и утром в Украине будет туман, видимость упадет до 200-500 метров (что соответствует І уровню опасности – желтому).