В Греции двое украинских паломников потерялись на горе Афон из-за плотного тумана. Это произошло в пятницу вечером, 15 октября. Спустя сутки они были найдены возле приюта, принадлежащего монастырю Большая Лавра, истощенными, но невредимыми.

Об этом сообщает "eKathimerini".

Причиной, по которой украинцы сбились с пути, называют плотный туман. Двое украинцев отстали от шести сограждан и повернули в другую сторону. К операции по поиску были привлечены 14 полицейских, восемь пожарных, а также монахи, хорошо знающие местность.

Украинцев перевели в румынский монастырь для оказания первой помощи, поскольку они были сильно измучены своим приключением.

Напомним, священный Кинот Афона, руководящий орган монашеской республики, временно запрещал въезд и прекращал выдачу разрешений на посещение монастырей Святой Горы из-за коронавируса. На Афон пускают только прихожан УПЦ с соответствующей справкой, представителям ПЦУ запретили входить в монастырь на Афоне.

Также мы писали о том, что синод УПЦ утвердил особую молитву на время пандемии коронавируса.