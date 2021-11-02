В Киеве 2 ноября экстренно приземлился из-за сильного тумана в российской столице пассажирский самолет авиакомпании WizzAir, следовавший из Будапешта в Москву. Украина не выпустила лайнер в Россию, и тот отправился обратно в венгерскую столицу.

Об этом сообщает сайт "Лента.ру".

В аэропорту "Внуково", куда должен был прибыть рейс, подтвердили экстренную посадку борта в Киеве. На онлайн-табло аэропорта было указано, что Airbus A321 вылетел из Будапешта в 08:15, а в 15:25 приземлился в Киеве. Позже на табло появилась надпись о том, что в 15:41 (14:41 по киевскому времени) самолет вылетел и ожидается в Москве в 16:57 (15:57 по Киеву).

Однако Киев не дал разрешения на вылет в Москву, поэтому лайнер улетел обратно в Будапешт.

В сентябре "Страна" сообщала, что в аэропорту Ташкента (Узбекистан) запросил экстренную посадку лайнер авиакомпании British Аirways, который совершал рейс из Пакистана в Великобританию. Причиной срочной посадки стала смерть одной из пассажирок на борту.

Также мы рассказывали, что летом попадание птицы в один из двигателей пассажирского самолета авиакомпании Brussels Airlines стало причиной аварийной посадки рейса в аэропорту Брюсселя сразу после взлета.