В Киеве приземлился пассажирский лайнер авиакомпании WizzAir, который следовал из Будапешта в Москву. На его борту много россиян. Причиной внеплановой посадки самолета стал туман, накрывший российскую столицу во вторник, 2 ноября.

Об этом сообщает Лента.ру.

Эту информацию подтверждает сайт аэропорта Внуково, куда должен был прибыть рейс. На онлайн-табло указано, что Airbus A321 вылетел из Будапешта в 08:15, а якобы в 15:25 он приземлился в Киеве. Позже на табло указали, что в 15:41 (14:41 по Киеву) самолет вылетел и ожидается в Москве в 16:57 (15:57 по Киеву).

По данным источника, Киев не давал разрешение на вылет в Москву, поэтому лайнер собирался отправиться обратно в венгерскую столицу.

Напомним, что регулярное авиасообщение между Россией и Украиной было прекращено в октябре 2015 года по инициативе Киева, а с апреля 2019 года прекратилось и нерегулярное авиасообщение между странами.

Ранее "Страна" писала о том, что в "Борисполе" заметили VIP-пассажира, для которого к самолету подали Rolls-Royce с харьковскими номерами.

Также мы сообщали, что Airbus хочет перевести свои самолеты на водород, но эксперты сомневаются в реализации проекта.