В американском штате Техас потерпел крушение пассажирский самолет. На борту лайнера находился 21 человек.

Об этом сообщает FOX News во вторник, 19 октября.

Катастрофа произошла в округе Уоллер. После падения самолет загорелся.

Всем пассажирам удалось выбраться из самолета. Лишь один человек получил ранения.

На месте происшествия работают бригады скорой помощи и пожарные, которые пытаются ликвидировать возгорание воздушного судна.

Причина крушения лайнера пока неизвестна.

#AHORA🔴

🇺🇸 Alrededor de una veintena de personas sobreviven a un accidente aéreo cerca de un aeropuerto en #WallerCounty, en el estado de #Texas. Al menos un herido, informan fuentes a FOX 26. pic.twitter.com/eDYh5jGFMD — @geovannipma🇵🇦 (@Geovannniameth) October 19, 2021

Ранее "Страна" сообщала, что в США легкомоторный самолет Cessna 340A рухнул прямо на жилые дома, причем в непосредственной близости от кампуса местной средней школы. Заместитель главы пожарного департамента Санти во время пресс-конференции заявил, что на месте крушения найдены два тела, при этом не уточняется, были ли погибшие пассажирами самолета.

Также мы писали, что в Татарстане рухнул самолет с парашютистами. В результате инцидента погибли 16 человек, включая обоих пилотов самолета: 61-летнего Александра Зыкова и 60-летнего Михаила Беляева. Всего на борту к моменту крушения находились 23 человека.