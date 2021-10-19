Пассажирский самолет попал в авиакатастрофу в штате Техас. Фото: FOX

В американском штате Техас потерпел крушение пассажирский самолет. На борту лайнера находился 21 человек.

Об этом сообщает FOX News во вторник, 19 октября.

Катастрофа произошла в округе Уоллер. После падения самолет загорелся.

Всем пассажирам удалось выбраться из самолета. Лишь один человек получил ранения.

На месте происшествия работают бригады скорой помощи и пожарные, которые пытаются ликвидировать возгорание воздушного судна.

Причина крушения лайнера пока неизвестна.

Ранее "Страна" сообщала, что в США легкомоторный самолет Cessna 340A рухнул прямо на жилые дома, причем в непосредственной близости от кампуса местной средней школы. Заместитель главы пожарного департамента Санти во время пресс-конференции заявил, что на месте крушения найдены два тела, при этом не уточняется, были ли погибшие пассажирами самолета.

Также мы писали, что в Татарстане рухнул самолет с парашютистами. В результате инцидента погибли 16 человек, включая обоих пилотов самолета: 61-летнего Александра Зыкова и 60-летнего Михаила Беляева. Всего на борту к моменту крушения находились 23 человека.

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