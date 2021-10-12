В США произошло очередное авиационное крушение. В этот раз трагедия разыгралась в городе Санти (штат Калифорния - Ред.). Здесь легкомоторный самолет Cessna 340A рухнул прямо на жилые дома, причем в непосредственной близости от кампуса местной средней школы.

На данный момент известно как минимум о двух погибших. Заместитель главы пожарного департамента Санти во время пресс-конференции заявил, что на месте крушения найдены два тела, при этом не уточняется, были ли погибшие пассажирами самолета.

В результате падения самолета пожар охватил два здания, но пожарным удалось оперативно потушить пламя. В руководстве школы заявили о том, что никто из учеников не пострадал и все они находятся в безопасности

"Он просто рухнул на полной скорости", - рассказал о трагедии один из свидетелей. Крушение также попало на несколько камер видеонаблюдения, расположенных на соседних домах.

Один из местных фотографов K.C. Alfred разместил в своем Twitter фото трагедии и раскрыл некоторые детали трагедии.

"Ужасная сцена в Санти, где небольшой самолет врезался в грузовик UPS (почтовая служба США - Ред.), остановившийся на перекрестке между жилых домов, в результате чего погибли водитель и пилот. Два дома были уничтожены пожаром, двое пожилых людей были спасены из горящих домов". - написал K.C. Alfred.

Сообщение в сети и фото K.C. Alfred

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в США рухнул в реку Boeing-737 с пассажирами на борту.