В воскресенье, 10 октября, в Татарстане, около базы РЭС в городе Мензелинск, рухнул легкомоторный самолет L-410, на борту которого были 20 парашютистов.

Об этом сообщает ТАСС.

"Около 09:11 мск в Мензелинске произошло падение легкомоторного самолета L-410, принадлежащего аэроклубу. На борту было около 20 человек, большинство из которых – парашютисты", - рассказал собеседник журналистов.

Также источник журналистов уточнил, что в результате инцидента погибли 16 человек, включая обоих пилотов самолета: 61-летнего Александра Зыкова и 60-летнего Михаила Беляева. Всего на борту к моменту крушения находились 23 человека.

В Татарстане рухнул самолет. Фото: Telegram/Shot

В МЧС рассказали, что семерых выживших удалось извлечь из-под обломков самолета, один из них в крайне тяжелом состоянии. Людей госпитализировали.

В Татарстане рухнул самолет. Фото: Telegram/Shot

Самолет (K-410 "Турболет", или Let L-410, чешское двухмоторное воздушное судно) был старый - 1987 года выпуска.

30-летний выживший парашютист Дмитрий Дербышев рассказал журналистам, что проблема была в двигателе. Самолет не успел подняться на нужную высоту. Пилоты действовали по инструкции, но не смогли справиться с ситуацией.

Выживший парашютист

В России в последнее время участились трагические инциденты с самолетами.

"Страна" писала, что в сентябре Иркутской области совершил жесткую посадку пассажирский самолет L-410, на борту которого были полтора десятка человек. Часть людей оказались зажаты в салоне самолета.

А в конце августа под Пермью сразу после взлета потерпел крушение тактический бомбардировщик Су-24.