В Индии, где зафиксировали вспышку опасного вируса Nipah, от которого нет вакцины, самолет застрял под пешеходным тоннелем рядом с аэропортом Дели.

Об этом сообщает The Times of India.

Издание сообщает о том, что старое воздушное судно было продано новому владельцу, который решил перевезти его в другое место. При транспортировке он не учел габариты самолета, поэтому лайнер застрял под мостом и заблокировал часть шоссе.

На опубликованном фото видно, что нос и половина корпуса самолета смогли проехать под пешеходным переходом, а хвостовая часть застряла. В аэропорту Дели журналистов заверили, что лайнер им не принадлежит.

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