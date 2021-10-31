Депутат Одесского облсовета из фракции "За Будущее" Трифон Антов обеспокоился пандемией коронавируса в регионе. По его информации, в распространении инфекции могут быть замешаны таинственные самолеты, которые разбрасывают выбросами химии.

Об этом Антов написал у себя в Facebook.

По словам Антова, к нему поступает множество заявлений обеспокоенных жителей сел. Люди якобы видели пролетающие над их домами самолеты, которые распыляли какое-то загадочное вещество. А затем в населенных пунктах чувствовался запах химии.

"Просьба у кого есть возможность фотографировать или на видео снимать, чтобы мы поняли на самом деле, что происходит", - обратился он к подписчикам.

Отметим, что депутат опубликовал изображение, которое популярно у сторонников теорий заговоров. Дословно на нем написано: "Ну вот и вскрылся обман с коронавирусом. Это никакой не вирус, а химическое отравление с симптомами пневмонии". На этой же картинке сообщается о том, что Всемирная организация здравоохранения якобы травит Европу и Польша, Швеция и Норвегия даже подали на нее в суд.

Отметим, опубликованная Антовым информация - фейк. Она относится к популярной теории заговора о "химтрейлах", которая появилась в середине 90-х годов. Ее приверженцы считают, что военные распыляют с самолетов химикаты, которые вызывают всевозможные болезни. Коронавирус также попал в этот список.

Как писала "Страна", министр культуры Александр Ткаченко призвал блокировать пользователей соцсетей за слова о "вредных вакцинах" и "5G".

Ранее санврач Игорь Кузин развенчал два популярных мифа о вакцинации - они не вызывают бесплодия и не меняют ДНК.

В Минздраве призывают делать прививки и не верить фейкам.