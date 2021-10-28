Год назад производитель самолетов Airbus представил концепции трех самолетов будущего на водороде. Компания пытается решить проблему климата в авиации с помощью водородного топлива. Однако эксперты скептически относятся к перспективам внедрения этой технологии.

О ее подводных камнях выпустила материал ежедневная немецкая деловая газета Handelsblatt.

Как пишет издание, когда дело доходит до защиты климата, авиационная промышленность занимает более глухую оборонительную позицию, чем почти любая другая отрасль. Президент Airbus Гийом Фори знает это. В среду в штаб-квартире компании в Бланьяке, что на юге Франции, Фори заявил: борьба с изменением климата должна идти быстрее.

"Мы должны перейти от этапа понимания проблемы к определению и реализации планов", - отметил босс Airbus.

Но может ли такая отрасль, как авиация, добиться этого? Такой вопрос ставит газета. Ведь на этот сектор приходится 2,8 процента мировых выбросов. В дебатах о более активной защите климата в сфере воздушных перевозок Airbus следует опасаться запретов или повышения налогов - и, в конечном итоге, спада продаж.

На саммите экологичной авиации европейский производитель самолетов презентовал возможные решения климатической проблемы, включая вертолеты с электрическим приводом и более эффективные маршруты полетов. Он планирует к 2035 году вывести на рынок самолет, работающий на экологически чистом водороде. И полагает, что к 2050 году авиационный сектор может стать климатически нейтральным не в последнюю очередь благодаря водороду.

На самом деле это рискованная ставка, заявляет газета, поскольку водородный проект вызывает много вопросов. До сих пор неясно, сколько конкретно водородных самолетов могут действительно способствовать достижению климатически нейтральной авиации.

Фори подчеркивает, что, конечно, нельзя ставить все на водородную карту. Но в отличие от американского конкурента Boeing, Airbus, по крайней мере, четко связывает свою экологическую политику с водородными технологиями.

Специалисты видят в этом определенные риски.

"Пока не стоит думать о водороде в национальном или европейском контексте. Плотности энергии водорода недостаточно для дальних перелетов. У этих решений есть ограничения. Я не понимаю, как с ними справиться", - говорит Мартин Витчел из Института системных и инновационных исследований Фраунгофера.

А Джеральд Виссел из консалтинговой компании Airborne Consulting сомневается, что к 2035 году появятся жизнеспособные концепции даже на маршрутах средней протяженности.

"Согласно всем имеющимся у нас знаниям, синтетическое топливо - единственное средство быстро что-то предпринять для защиты климата в авиации", - сообщил он.

Например, топливо на основе биомассы, которое является более экологически чистым, но не климатически нейтральным. Виссел говорит о "гигантском вызове" для Airbus, который пока неизвестно как преодолеть.

По словам отраслевого эксперта, реальный вклад в защиту климата будет небольшим, даже если через 15 лет первые авиакомпании будут перевозить своих пассажиров водородными самолетами. Первоначально технологию, вероятно, будут использовать только на ближнемагистральных рейсах с небольшими самолетами. Однако в этом сегменте при воздушном движении генерируется лишь очень небольшая часть выбросов. Более половины выбросов CO2 приходится на дальние рейсы.

Даже на маршрутах средней протяженности, которые Airbus обслуживает на своих самых успешных моделях вроде A320, водородная установка в ближайшие два-три десятилетия нереальна.

В Airbus, напротив, настроены оптимистично.

"Очень реалистично ожидать, что будут использовать водородные самолеты", - говорит Фори.

Эта технология известна и уже применяется, например, в космических путешествиях. Фори сравнивает сомнения по поводу водорода со скептицизмом, с которым несколько десятилетий назад столкнулись разработчики электронных систем управления самолетом, которые теперь заменили ручное управление полетом.

Однако босс Airbus тоже полагает, что сначала на водороде станут летать только региональные рейсы. На дальних маршрутах еще очень долго будет синтетическое топливо. Кроме того, Airbus зависит от аэропортов, которым нужно создать инфраструктуру для хранения нового топлива и заправки машин.

Эксперты также предупреждают, что климатически нейтральный водород останется в дефиците в обозримом будущем.

Airbus уже давно занимается исследованиями самолета с водородным двигателем, но продвигает этот проект всего несколько лет. Как уже говорилось в начале, в 2020 году Airbus представил концепции трех водородных лайнеров. После этапа оценки, не позднее 2025 года компания хочет решить, можно ли начать многомиллиардную разработку серийного самолета и какие технологические элементы будут использоваться. Первый прототип в реальном размере будет доступен в конце десятилетия, а эксплуатация линии начнется в 2035 году.

Приверженность водороду также связана с получением компанией государственных субсидий в этой области. По словам Фори, власть ожидает, что в обмен на инвестиционную поддержку сможет рассказать общественности, куда пойдут эти деньги.

По словам Эндрю Мерфи, авиационного эксперта европейской экологической организации Transport & Environment, климатические цели в авиационном секторе могут быть достигнуты только при соблюдении более строгих правительственных указаний. Если отрасль хочет решить проблему с помощью технологий, ей нужно поторопиться. Мерфи предлагает с 2035 года запретить продажу самолетов, работающих на ископаемом топливе.

Фори на это отвечает, что "не нужно прекращать продажу старых самолетов, мы должны ускорить продажу новых самолетов". Более низкий расход топлива в новых моделях уже приводит к "значительному сокращению выбросов". Кроме того, руководитель Airbus считает, что вся отрасль обязана исследовать и разрабатывать такие технологии, как водородная силовая установка. Потому что, если авиационная промышленность не продемонстрирует, что она может внести свой вклад в защиту климата, "не будет другого решения, кроме как снизить спрос".

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