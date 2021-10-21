Согласно оптимистичному сценарию, Украина уже до 2024 года может начать экспорт в Евросоюз водорода, получаемого посредством возобновляемых источников энергии (ВИЭ). По словам главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, ЕС определил Украину как приоритетного партнера в поставке этого нового типа энергии европейским потребителям, передает Green Deal.

"У нас есть ресурсы, политическое желание и амбиция сделать Украину ключевым поставщиком зеленого водорода в ЕС. Такие проекты уже запущены, и согласно оптимистичному сценарию, до 2024 года мы сможем запустить первые экспортные поставки", - сказал Кулеба на IV Форуме ассоциаций в Киеве.

Министр иностранных дел добавил, что производство и поставки водорода - это стратегический вопрос.

"Чтобы быть успешными завтра, мы должны много работать сегодня. Мы не боимся сделать шаг вперед на неизведанную территорию. Как я сказал ранее, одно слово, которое описывает международную политику президента Зеленского, это амбиция. Президент ставит очень амбициозные цели, но это единственный способ достигнуть больших амбициозных результатов", - считает Кулеба.

Ранее "Страна" писала о том, почему в мире столько говорят о новом виде топлива и при чём здесь Украина.

Также мы сообщали, что между Украиной и Германией создадут водородный коридор.