В субботу, 30 октября, в киевском аэропорту "Борисполь" заметили VIP-пассажира, специально для которого к трапу подогнали Rolls-Royce.

Об этом сообщил волонтер и автогонщик Алексей Мочанов в Facebook.

"Квинтэссенция всего. Борисполь. Ryanair из Мадрида - и у трапа Rolls-Royce на харьковских номерах. Не скажу, что только у нас на RR ездят по 500 км в одну сторону, хватает уникумов, тем более, дорога от Харькова на Киев от Полтавы - просто автомагистраль/ бан/ страда, это факт", - рассказал он.

Напомним, недавно в Харькове произошло резонансное ДТП: 16-летний подросток на "Инфинити" на огромной скорости протаранил "Шевроле", в результате погиб человек, еще трое - получили серьезные травмы.

Виновником ДТП оказался 16-летний Николай Харьковский, он после случившегося бравировал условным сроком за стрельбу в клубе. Кроме того, подросток утверждал, что его "отмажут". Впрочем, сейчас он уже находится в СИЗО, под домашний арест Харьковского не отпустили, несмотря на то, что этого просила его адвокат.

"Страна" подробно писала о том, как харьковский мажор Коля убил человека в 16 лет и теперь может сесть на 8.