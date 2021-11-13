В субботу, 13 ноября, Киев окутал сильный туман. В то время как в столичных районах Троещины и Оболони практически ничего не видно из-за тумана, в других районах Киева - ясная погода.

При этом сервисы контроля качества воздуха показывают в Киеве, а особенно - на правом берегу и в районе Бортничей - существенное загрязнение качества воздуха.

Согласно сервису IQAir, Киев на 15 месте среди крупных городов мира по уровню загрязнения воздуха.

Ранее мы писали о том, что 10 сентября Киев оказался на пятом месте в мире по показателям загрязненности воздуха. По мнению эколога, это объясняется тем, что количество зеленых зоны в Киеве катастрофически уменьшается из-за хаотичной застройки города новыми высотками.

Между тем, "Страна" также рассказывала, что ВОЗ ужесточила рекомендации по качеству воздуха впервые за 15 лет.

Кроме этого мы сообщали, что ученые выяснили, какая болезнь грозит жителям районов с грязным воздухом. В частности, речь идет о том, что люди, не страдающие аллергией и живущие в таких районах, могут получить хронический гайморит.