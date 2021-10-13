Воздух в Киеве загрязнен вдвое выше нормы и потому не удивительно, что вчера столица попала в топ-8 самых грязных городов мира. Такое мнение высказал эколог Владимир Борейко в комментарии "Стране".

По мнению Борейко, это объясняется тем, что количество зеленых зоны в Киеве катастрофически уменьшается из-за хаотичной застройки города новыми высотками.

"О причине загрязнения воздуха в Киеве отвечу словами профессора Преображенского: разруха в головах. В данном случае, в голове мэра Киева Виталия Кличко. Который дает разрешения застройщикам на уничтожение зеленых зон. Зеленые зоны - это бесплатные очистные сооружения, а в Киеве их годами планомерно уничтожают ради постройки очередной высотки", - сообщил "Стране" Владимир Борейко.

Эколог не связывает проблемы с качеством воздуха в Киеве с началом отопительного сезона, так как, по словам Борейко, он по факту еще не начался.

Ранее "Страна" писала о том, что ВОЗ ужесточила рекомендации по качеству воздуха впервые за 15 лет.

Также мы сообщали, что 10 сентября Киев оказался на пятом месте в мире по показателям загрязненности воздуха.