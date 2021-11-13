В воскресенье, 14 ноября, в Украине прогнозируется переменная облачность, существенных осадков не предвидится. Ветер немного усилится, а температура воздуха постепенно начнет снижаться.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, в западных регионах страны температура воздуха днем удержится на уровне +5...+13 градусов, ночью ожидается -1...+3 градуса.

В восточных областях Украины столбики термометров покажут +4...+8 градусов днем, ночью температура воздуха опустится до -1...+1 градуса. Осадков не ожидается.

В южной части страны воздух прогреется до +9...+12 градусов днем, ночью температура воздуха понизится до -1...+5 градусов.

В северных регионах Украины и в Киеве ожидается переменная облачность, днем столбики термометров поднимутся до +5...+8 градусов. Ночью синоптики прогнозируют похолодание до -1...+2 градусов.

"14 ноября в восточной части и на Прикарпатье ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности - желтый)", - сообщили в Укргидрометцентре.

Ранее "Страна" сообщала, что Киев в субботу, 13 ноября, окутал сильный туман. Столица попала в топ-20 крупных городов мира по уровню загрязнения воздуха. Согласно сервису IQAir, Киев оказался на 15 месте.

Также мы писали, что синоптик рассказала, когда в Украину придет похолодание.