В ближайшие выходные, 13-14 ноября, в Украине не ожидается осадков и столбики термометров поднимутся местами до +12 градусов. Однако уже с понедельника начнется похолодание.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Дорогие киевляне, постоянные и временные! Используйте предстоящие выходные, чтобы погреться. Градусы будут пусть не красавицы, но миленькие, как для этого сезона, в течение дня +5+8 градусов", - написала Диденко.

Согласно ее прогнозу, в субботу и воскресенье осадков в Киеве, как и во всех остальных регионах Украины, не ожидается. Температура воздуха будет колебаться днем ​​в пределах +4...+9 градусов, а в южных и западных регионах в пределах +6...12 градусов.

В понедельник, 15 ноября, в большинство регионов Украины начнется похолодание, а в следующую пятницу в большинстве областей Украины пройдут осадки в виде дождя и снега.

"Поэтому еще раз напоминаю – стоит в ближайшие выходные погулять, куда-то уехать, завершить срочные работы на открытом воздухе, наконец-то поменять обязательно резину, погреться", - рекомендовала Диденко.

Напомним, в середине октября Буковель засыпало первым снегом.

Также сообщалось, что Карпаты засыпало снегом в середине июня.