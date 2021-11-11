В Украину после первых ноябрьских морозов вернется теплая погода. В пятницу, 12 ноября, в большинстве регионов ожидается +7...+12 градусов днем. Ночью сохранятся заморозки в большей части регионов -1...-3 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр в четверг, 11 ноября.

В западных регионах страны ожидается переменная облачность. Днем столбики термометров покажут +6...+12 градусов, ночью -1...+3 градуса.

В восточных областях Украины без осадков. Днем температура поднимется до +6...+8 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 0...-3 градусов.

В северных регионах страны и в Киеве ожидается переменная облачность, без осадков. Днем температура воздуха будет +6...+10 градусов, ночью -1...+1 градус.

В южной части страны синоптики предсказывают отсутствие осадков и переменную облачность. Днем ожидается +11...+13 градусов, ночью -1...+1 градус.

Синоптики сообщили о погоде на 12 ноября. Источник: Укргидрометцентр

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве октябрь 2021 года оказался холоднее и гораздо суше климатической нормы. По данным метеорологов, самым теплым днем ​​было 21 октября, когда максимальная температура составила +18,8°С, а самым холодным оказалось 26 октября с минимальной температурой -2,4°С.

Также мы писали, что прошедший сентябрь был одним из самых холодных за последние годы. Средняя температура этого месяца в Киеве была ниже климатической нормы последних тридцати лет.