Во вторник, 2 ноября, в течение дня в большинстве областей пройдут дожди. Исключением станут западные регионы. Правда, и там к вечеру возможны осадки.

Об этом пишет в Фейсбук синоптик Наталья Диденко.

Температура воздуха 2 ноября снизится в северной части Украины до +6...+9 градусов. На остальной территории будет еще очень тепло для ноября: +10...+14 градусов. А на юге и юго-востоке столбики термометров вообще поднимутся до +12...+16 градусов.

В дальнейшем температура воздуха снова выровняется: на севере Украины немного потеплеет, а на остальной территории будет без особых изменений.

Дожди продолжатся в среду на севере, а в других частях страны преимущественно будет без осадков.

2 ноября в Киеве резко упадет атмосферное давление и похолодает: днем будет ​​не выше +7...+9 градусов. Кроме того, увеличится облачность, пройдет дождь и усилится ветер до порывистого.

Как писала "Страна", Гидрометцентр давал аналогичный прогноз.

Также мы сообщали, что октябрь в Киеве в этом году выдался холоднее нормы.