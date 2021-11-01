Взять зонтик и выпить кофе. Синоптик сообщила, какой будет погода в Украине во второй день ноября
Во вторник, 2 ноября, в течение дня в большинстве областей пройдут дожди. Исключением станут западные регионы. Правда, и там к вечеру возможны осадки.
Об этом пишет в Фейсбук синоптик Наталья Диденко.
Температура воздуха 2 ноября снизится в северной части Украины до +6...+9 градусов. На остальной территории будет еще очень тепло для ноября: +10...+14 градусов. А на юге и юго-востоке столбики термометров вообще поднимутся до +12...+16 градусов.
В дальнейшем температура воздуха снова выровняется: на севере Украины немного потеплеет, а на остальной территории будет без особых изменений.
Дожди продолжатся в среду на севере, а в других частях страны преимущественно будет без осадков.
2 ноября в Киеве резко упадет атмосферное давление и похолодает: днем будет не выше +7...+9 градусов. Кроме того, увеличится облачность, пройдет дождь и усилится ветер до порывистого.
Как писала "Страна", Гидрометцентр давал аналогичный прогноз.
Также мы сообщали, что октябрь в Киеве в этом году выдался холоднее нормы.