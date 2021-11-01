К Украине движется циклон, который принесет смену погоды. Уже в ближайшую ночь он приблизится к южным областям и во вторник, 2 ноября, будет перемещаться по территории страны. Во многих областях будет облачно и влажно. Но синоптики утешают тем, что циклон долго не задержится в Украине и вторая половина недели будет теплее и без осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В ближайшие сутки в Украине ожидаются небольшие дожди, в Карпатах с мокрым снегом. Умеренные дожди пройдут в южных, центральных и восточных областях. Ночью и утром в Прикарпатье местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Ближайшей ночью температура воздуха от 0 до +7 градусов. В дневные часы потеплеет до +8-14

В Киеве и области во вторник ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью от 0 до +5 градусов, днем +6-11. В Киеве ночью +3-5, днем +8-10 градусов.

Ранее "Страна" писала о том, что октябрь в Киеве оказался холоднее нормы. За месяц почти не было дождей.

Также мы сообщали. что облако диоксида серы из вулкана на Канарах накрыло Украину.