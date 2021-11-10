Сегодня, 10 ноября, небо в столице окрасилось в удивительный огненно-красный цвет. Снимки красочного заката публикует "Страна".

По народной примете, красный закат предвещает ветреный день. Но это только отчасти является правдой. Солнечные лучи проходят через защитный газовый слой атмосферы, которая искажает их восприятие, поэтому мы видим одновременно все семь цветов радужного спектра.

А цвет и его насыщенность зависит от электромагнитных волн. Волны синего спектра являются наиболее короткими, а красные - наиболее длинными.

Когда Солнце садится за горизонт, его лучи падают на этот участок и подсвечивают его. Закат приобретает ярко-красные тона в первую очередь, когда предстоит сухая погода. А о приближении ветра говорит красный оттенок. Чем он насыщеннее, тем больше вероятность того, что завтра подует ветер.

Пользователи соцсетей также публикуют фото фантастического заката. "Вы когда-нибудь такое видели?

Это без фильтров", - подписала снимок юзер с ником owl_vinn.

Как писала "Страна", в следующие несколько дней в Украину прорвутся арктические холодные массы, которые обрушат вниз столбики термометров.

Уже на этой неделе в стране ударят морозы до -12 градусов.