"Страна" полетала над знаменитым столичным заводом "Большевик", который теперь носит название "Первый киевский машиностроительный завод", а сегодня был продан с молотка.

Судя по состоянию цехов этого некогда одного из ведущих машиностроительных предприятий Советского Союза, дух большевизма покинул его отнюдь не в момент продажи: разруха длится уже много лет.

Но скоро от предприятия не останется и развалин. Новый собственник снесет остатки завода и застроит территорию офисно-торговыми центрами и жилыми домами.

Так что, возможно, это одни из последних кадров старого "Большевика".

Завод построили еще во времена Российской империи, в 1882 году. Его основателями стали чехи Яков Гретер и инженер Филипп Мозер. После установления советской власти он был одним из крупнейших в Восточной Европе предприятием по созданию оборудования для переработки резины, пластмасс и их отходов, производил пластмассовые трубы, древесно-полимерные листы, роторы и цилиндры, а также продукцию оборонного назначения.

"Страна" сообщала о его продаже за на первый взгляд гигантскую, но на деле заниженную сумму в 1,43 миллиарда гривен.

Мы также подробно рассказывали о том, что будет происходить с заводом и кто его приобрел.