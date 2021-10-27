Бывший завод "Большевик" (сейчас - "Первый киевский машиностроительный завод") продали за 1 429 017 000 грн ТОВ "Дженерал комерс". Всего в аукционе участвовали три компании.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества в Фейсбуке.

Стартовая цена завода составляла 1,39 млрд грн.

Согласно приватизационным условиям, новый владелец должен погасить долги завода перед коллективом, бюджетом и другими кредиторами. Долги насчитывают более 500 млн грн.

"Дух большевизма остался в прошлом", - заявил глава Фонда госимущества Сенниченко по итогам аукциона.

"Большевик" - первый киевский машиностроительный завод, был основан в 1882 году. У него богатая история. Рабочие "Большевика" в 1905 году активно участвовали в первой русской революции и даже создали "Шулявскую рабочую республику". В январе 1918 рабочие воевали против Центральной рады за установление советской власти.

В советские времена завод производил большую номенклатуру продукции - оборудование для пищевой, химической промышленности, было своё литейное производство.

С 90-х годов завод постепенно приходил в упадок. К 2021 году завод фактически представляет собой руины.

По информации источников, все компании, которые участвовали в конкурсе связаны с бизнесменом Василием Хмельницким, который имеет виды на застройку территории завода. Территория для застройщиков привлекательна - недалеко от центра. Можно строить и торово-офисные центры, и жилые дома.

Напомним, в 2020 году мэр Киева Кличко пообещал снести бульдозером цех завода "Большевик".

В декабре прошлого года Кабмин решил отдать завод "Большевик" под приватизацию.