На аукционе в Париже 21 октября ушли с молотка окаменелые останки трицератопса Большого Джона - самого большого из когда-либо найденных растительных динозавров этого вида. Окаменелости были проданы по цене 6,65 миллиона евро (или 7,74 миллиона долларов).

Об этом сообщает ВВС.

Лот был выставлен на всеобщее обозрение в аукционном доме Друо на прошлой неделе. Его приобрел частный коллекционер из США, который предпочел сохранить анонимность. По словам представителя покупателя Джуана Риверса, коллекционер был "абсолютно взволнован идеей иметь такую вещь в личном пользовании".

Трицератопсов отличает огромная голова с костяным воротником и тремя рогами. Они жили в меловом периоде.

Около 66 миллионов лет назад Большой Джон бродил по современной Южной Дакоте (США). Его кости нашли в 2014 году. Палеонтологам, открывшим этого ящера, удалось выкопать 60% скелета - 200 фрагментов, включая череп шириной 2 метра. Останки кропотливо собрали в скелет специалисты итальянского Триеста. Длина скелета 8 метров, высота - 3 метра.

На черепе видны следы повреждений. Они могут говорить о смертельной битве с другим гигантом, в которой Большой Джон погиб.

Эксперты по аукционам говорят, что спрос на редкие окаменелости динозавров привел к завышению цен. В результате их не могут позволить себе купить музеи, и уникальные объекты уходят в частные коллекции.

Стоимость Большого Джона еще не самая высокая. В прошлом году почти полный скелет тираннозавра был продан на аукционе по рекордной цене в 31,8 миллиона долларов.

Ранее "Страна" рассказывала, что исследователи из США и Аргентины обнаружили новый вид динозавра, который оказался самым крупным из известных.

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