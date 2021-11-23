Во вторник, 23 ноября, во многих регионах Украины возможен мокрый сне и дождь, местами гололедица. В связи с этим водителям напомнили о необходимости сменить шины на зимние.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции на своей странице в Facebook.

"Учитывайте погодные условия. Водители, будьте внимательны за рулем, следите за дорожной обстановкой и соблюдайте правила дорожного движения", - сказано в сообщении.

Кроме того, полиция напомнила о необходимости поменять автомобильные шины на зимние. Пешеходов призвали переходить дорогу только в установленных местах и ​​использовать световозвращающие элементы.

"При необходимости вы всегда можете обратиться за помощью, позвонив на спецлинию 102. Будьте внимательны и осторожны", - говорится в сообщении.

Напомним, 23 ноября в Киеве пошел первый мокрый снег сразу в нескольких районах столицы.

Также "Страна" сообщала, что первый снег выпал и на белорусско-польской границе. Многие мигранты, которые сейчас находятся на границе, увидели снег первый раз в жизни, дети начали играть в снежки, а взрослые - делать селфи.