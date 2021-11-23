У пункта пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе во вторник, 23 ноября, впервые выпал снег. Многие беженцы увидели его впервые.

Соответствующее видео появилось в соцсетях во вторник.

На кадрах видно, как дети играют в снежки, взрослые делают селфи на память и пробуют снег на вкус.

Ранее мы писали, что в ночь на пятницу, 19 ноября, Украину засыпало первым снегом. Снег был мокрый и быстро растаял, но горожане успели его сфотографировать.

Кроме того, сообщали, что в Китайской народной республике неожиданно рано выпал первый снег. При этом его оказалось довольно много. Белым "пухом" покрылись еще зеленые растения и опавшая желтая листва.

Также рассказывали, когда в Украине начнутся сильные снегопады и придет настоящая зима. На более долгосрочный период синоптики не берутся делать более точные прогнозы, но общие тенденции они озвучивают. В частности, накануне Нового года будет нестабильная неделя. Она начнется с оттепели и температуры около +6, далее есть небольшая вероятность снега 29 и 30 декабря, а 31 декабря осадков не предвидится. Так что Новый год украинцы снова могут встретить без снега.